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柯文哲彩排走位 民眾熱情自拍

2016-12-30  18:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台北最High新年城-2017跨年晚會」明晚登場，市長柯文哲今下午特地抽空到舞台區進行走位彩排，只見柯文哲仔細聆聽工作人員的說明，認真隨著指示移動腳步。

由於去年柯文哲在跨年晚會上，高唱知名樂團五月天的作品《憨人》，疑似因現場音樂過於小聲，加上沒有與樂團實際在台上排練，導致柯文哲整首歌落拍嚴重，這次是否擔心舊事重演才特地彩排，以增加實際上場的信心，柯文哲表示，不擔心明天的表現， 同時也說不會準備特別的驚喜橋段。

當他彩排結束返回辦公室的路上，不少熱情民眾高聲喊「市長」、「市長」並猛力揮手，柯文哲也相當配合的一一和民眾自拍合照。

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  • 柯文哲相當配合的一一和熱情民眾自拍合照。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲相當配合的一一和熱情民眾自拍合照。（記者沈佩瑤攝）

  • 柯文哲認真隨著指示移動腳步。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲認真隨著指示移動腳步。（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市長柯文哲（左一）仔細聆聽工作人員的說明。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲（左一）仔細聆聽工作人員的說明。（記者沈佩瑤攝）

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相關關鍵字： 台北最High新年城 柯文哲 跨年晚會
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標題：柯文哲彩排走位 民眾熱情自拍


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