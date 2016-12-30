中市社會局擴大推動銀髮志工 請長者貢獻智慧

社會局明年度全面推動銀髮志工，要請長者再次貢獻智慧，服務社會。（記者蘇金鳳攝）

2016-12-30 18:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中社會局今年試辦推銀髮志工，約佔志工數3成，為了鼓勵更多的銀髮族加入志工，明年擴大辦理，提出獎勵措施，要讓銀髮志工數衝到3成5，更要讓老人貢獻智慧、結合關懷據點、進行代間合作等服務。

社會局今年下半年試辦高齡長者加入志工隊，發現很多績優的志工都是高齡，有215位高齡志工獲得衛福部的獎勵，而市府所自行辦理的績優志工的表揚，就至少有469位高齡志工獲獎。

社會局目前的志工有9萬2千5百多人，而高齡志工則有2萬6千6百多人，約佔3成，但全市有29萬多的銀髮族，社會局希望能逐年增加，讓老人家因擔任志工，身體更有活力、能延緩老化，因此明年將全面辦理「銀髮志工參與」的計劃。

社會局表示，目前銀髮志工有3成，明年的目標訂在3成5，要增加5%，因此將推動獎勵計劃，鼓勵各局處為轄下的志工隊訂下獎勵的目標，不單單增加志工隊數，還要以志工隊是否有特色來進行獎勵，要讓長者能發揮創意，再次貢獻智慧。

台中市各局處的高齡志工，以環保局最多，有63隊，1萬多人，其次是社會局，有36隊志工，6千8百多人，其中社會局的高齡志工隊以台中佛教蓮社的高齡志工最多，達190人，為高齡志工隊中人數最多的志工隊。

社會局表示，銀髮族的服務方案，有4個方向，分別是結合社區據點服務、透過技藝或專長傳承、媒合企業及大專院校與高齡志工的代間合作、社會福利資源宣傳大使或城市空間或社區服務稽查員等四項服務。