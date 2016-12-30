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跨年散場別再擠啦！ 北捷這樣搭最聰明

台北捷運提醒民眾散場時避開市政府站、台北101世貿站，步行到其他鄰近車站離場。（台北捷運提供）

2016-12-30  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕明晚北市信義區跨年晚會預計湧入近百萬人潮，台北捷運提醒民眾散場時避開市政府站、台北101世貿站，步行到其他鄰近車站離場。另外市府也規劃散場接駁公車，分別開往台北車站、公館站和文山區，提供散場民眾另一種選擇。

北捷建議民眾依據住家位置，預先規劃回家路線：往板橋、新莊、蘆洲地區民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港地區民眾，可由永春站進站；往淡水、中永和地區民眾，可由信義安和站或象山站進站；往新店地區民眾，可由南京三民站進站。

除了可步行到人潮較少的車站，市府同時規劃3線散場接駁車，分別是往捷運台北車站的1號線，搭乘地點是仁愛路與延吉街口；往捷運六張犁站、公館站的2號線，搭乘地點是基隆路與文昌街口；往捷運動物園站、新店站、景美站的3號線，搭乘地點是松德路與信義路口。

另外，跨年當天僅6時至15時開放自行車搭捷運，15時過後不開放，民眾須特別留意。

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  • 市府也規劃跨年散場接駁公車，分別開往台北車站、公館站和文山區。（台北捷運提供）

    市府也規劃跨年散場接駁公車，分別開往台北車站、公館站和文山區。（台北捷運提供）

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相關關鍵字： 台北捷運 捷運 接駁車 散場 跨年 跨年晚會
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