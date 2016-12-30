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台北跨年車不能亂停！管制範圍看這裡

管制範圍如圖中藍線範圍：光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路以北所圍區域。（北市交通局提供）

2016-12-30  19:27

〔即時新聞／綜合報導〕每年都吸引國內外大量人潮的台北跨年晚會明晚就要登場，台北市政府將祭出停車管制措施，管制範圍內的路邊停車位，自31日17時起至明年1月1日3時止禁止停放；管制範圍內的停車場31日19時起只出不進，20時後陸續禁止出入。市府提醒參加跨年活動的民眾多利用大眾運輸。

管制範圍如下：光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路（不含）以北所圍區域。

路邊停車管制部分，除上述範圍內31日17時起至明年1月1日3時禁止路邊停車外，松德路、光復南北路、八德路4段、仁愛路、基隆路、延吉街（市民大道-信義路）、松信路（松隆路-忠孝東路）、忠孝東路5段236巷、松德路168巷（全段）等，也配合散場接駁公車行駛，實施停車管制。

停車場管制部分，31日19時起停放於管制區域內停車場之車輛「只出不進」；20時起府前、松壽廣場、信義廣場 （松廉路出口）等3處地下停車場；22時起忠信地下、興雅國中、信義三張里、信義國小、災害應變中心、信義廣場 （信義路出口）等6處地下停車場出入口，將實施進出管制，如未能於管制時間前駛離，需至1月1日凌晨3時後才可離場。

另外為避免車潮過多，信義計畫區內府前廣場、松壽廣場、忠信公園及信義廣場等4處公有停車場，12月31日、1月1日、1月2日的每日上午10時至下午8時，停車費率調漲為每小時60元，停管處呼籲民眾多多使用大眾運輸前往。

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  • 台北跨年晚會明晚就要登場，市府祭出停車管制措施。圖為101跨年煙火示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

    台北跨年晚會明晚就要登場，市府祭出停車管制措施。圖為101跨年煙火示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

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