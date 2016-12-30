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打敗明星學校 潮州高中探討魯凱文化獲全國第一

2016-12-30  18:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州高中學生在今年全國高中台灣人文獎中大放異彩，入圍3項中有2篇論文得獎，其中「書寫回家的路」2萬字論文，探討了魯凱族的語言藝術與書寫轉換問題，打敗名次緊追在後的景美女中、北一女等明星學校，拿下語文組第1名。

拿下全國第1的蔡雅竹、林芸后說，學校從高一開始就安排不同形式的班遊，每一趟旅程都要寫下心得，為了這次比賽，她們特別前往好茶部落，訪問魯凱族作家奧威尼‧卡露斯，探索魯凱族的語言藝術與漢文寫作的文化表現，在訪談寫作的過程才發現，原來發生在大家周遭的故事、文化正慢慢的在流逝。

全國高中台灣人文獎史地組第2名的周玳玉、陳蓓玟說，他們以魯凱族生命禮儀為題，探索過去「死人活人要永遠一起」的屋內葬文化，到現在永久屋部落公墓的問題。

利佳玲則以「有幸福感的地方，就是家鄉」貫穿全文，講述來自印尼的媽媽對台灣的認同，先後獲得屏東縣大武山文學獎優選，與全國高中台灣人文獎入圍肯定。

在強勁對手環伺的比賽中拿下好成績並非偶然，潮州高中教務主任陳冠明說，學校連續16年舉辦淑德人文獎，帶著學生藉由影像故事、報導文學、傳記文學與村里研究，從關懷自己家鄉做起，培養與大學接軌的能力，學校每年也定期出版淑德人文獎作品集，還曾獲中國北京國家圖書館邀請典藏。

「一開始根本不知道怎麼下筆！」學生們說，一開始寫作非常沒有方向，但他們從每一次的週記、讀書心得、班遊心得中累積，高一到高三累積超過2、3萬字的文章，老師帶著他們從做中學，實際走訪生活的環境，並用不同角度看待世界，能在明星學校環伺的比賽中拿到好成績，超開心，也會繼續寫下去。

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  • 潮州高中學生拿下全國高中台灣人文獎語文組第1名、史地組第2名。（記者邱芷柔攝）

    潮州高中學生拿下全國高中台灣人文獎語文組第1名、史地組第2名。（記者邱芷柔攝）

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