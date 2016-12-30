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明日跨年夜 101燈光煙火秀今持續趕工中…

明晚就是跨年夜，不過台北101的燈光煙火秀架設作業目前仍在加緊趕工中，由於近日廠商都在深夜測試，已影響鄰近住戶。（中央社）

2016-12-30  18:34

〔即時新聞／綜合報導〕明晚就是跨年夜，不過台北101的燈光煙火秀架設作業目前仍在加緊趕工中，由於近日廠商都在深夜測試，已影響鄰近住戶，台北101今對此表示歉意，並表示希望能在今晚12點前完成測試。

《中央社》報導，跨年夜即將到來，今年台北101將首度結合燈光秀及煙火秀，近日廠商持續趕工架設煙火，也連夜測試燈光效果，到目前仍在持續作業中，由於近期在晚間10點前仍有燈光秀展演，廠商只能選在深夜測試，結果遭鄰近住戶抱怨燈光太亮、影響睡眠。

報導指出，台北101發言人劉家豪今對此表達歉意，並指目前煙火架設進度已達9成，目前正在確認部分線路是否穩定，並已請廠商在今晚12點前完成測試。

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