南市封路翻修未公告 店家怒嗆包商求償
2016-12-30 18:08
〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區台糖農場重劃區的生產路、崇德路口，今天翻修路面，由於包商未提前公告施工與管制交通，附近店家已進貨、卻無生意可做，直批包商太離譜！要求賠償；里長也說，交通一度塞車、大打結，包商對里長有關工程建言更是置若罔聞，難怪民眾怨聲載道！
東智里長陳素芳指出，市府地政局負責的台糖農場土地重劃工程，先前生產路拓寬拖了好久時間，最近才通車，居民深受其苦；沒想到今天生產路與崇德路口的柏油路面翻修工程，包商便宜行事再度引來民怨。
她表示，首先是此道路工程，包商未事先公告通知居民，今天封路後，生產路沿線店家無法做生意；一位賣牛肉的張姓攤商痛批包商很離譜！害他進貨卻沒生意可做，要求包商賠償。此外，包商從今上午八點起施工，當時還沒封路，生產路、長東街口嚴重塞車，交通大打結，直到十點許，包商才從生產路、長東街口擺阻隔設施封路。
包商說，施工前有先通知地方派出所與市立醫院，是今上午九點開始施工，九點多封路。這回應再被陳里長打臉指沒向沿線居民公告，居民怎會知道？地政局開發工程科長邱榮杰表示，路面翻修工程今天即可完成，會請包商與店家協調賠償問題，並開放一車道、請義交協助指揮，供車輛通行。
陳素芳還批判包商先前把生產路一處路燈桿座設在慢車道，對機車騎士相當危險，她反應很久，包商一直不理會，令她氣結。今天地政局承辦單位承諾會要求包商把燈座遷到人行道。
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