「舞春」惜食 扶輪社贈新北冷藏車

2016-12-30 18:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動「惜食分享網」，為妥善保存生鮮食品或物資的載運，國際扶輪新北市新泰扶輪社30日率先捐贈1輛冷藏車，取名「新北舞春惜食號」，意思是「有剩」分享，代表受贈的新北市長朱立倫表達感謝，也呼籲全民響應惜食愛物，「疼惜天公伯賜予的食物」。

朱立倫表示，據統計全台每年浪費3萬6000多噸食物，幾乎3分之1的食物還沒進入人的胃，就因保存期限或賣相不佳而遭淘汰丟棄，非常浪費；新北市推動「惜食分享網」，與大賣場、果菜市場或傳統市場合作，將賣相不佳、保存期限短或不好販售的生鮮食品與即時食材，透過惜食分享網先由餐廳或志工料理，再轉送給老人共餐、弱勢團體或需要的民眾。

為了讓這些食品或食材能夠快速、新鮮運送到惜食廚房或共餐據點，需要冷藏車載運，新泰扶輪社獲知後率先響應，社長盧添富表示，小時候住三芝鄉下，物資匱乏，一條番薯或蘿蔔，即使壞了一半，父母拿來切掉一半，另一半還是照吃，從小養成愛物惜物的觀念。

盧添富說，這次透過新北義消總隊第二大隊總幹事張基聖的媒合，響應「新北惜食分享網」捐贈第一輛冷藏車，取名為「新泰一號」，希望未來在社友共同努力下，還能捐出新泰二號、三號，達到「有Food（福）同享」的目的，也能降低廚餘量，促進環保。