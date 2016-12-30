新年跨年提升反恐維安 雄警捍衛港都治安交通

新年跨年提升反恐維安，雄警捍衛港都治安、交通。（記者黃良傑攝）

2016-12-30 17:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局為讓市民平安、喜樂跨年，迎接新的一年，除在夢時代跨年派對及義大煙火秀活動現場，規劃上千名人力維護會場安全與交通疏導，也請來防爆犬支援會場安全檢查，防爆小組進駐跨年晚會，全面提升跨年維安等級。

警察局也結合交通局、捷運局等市府團隊，規劃完善的交通疏導計畫，全力疏導跨年晚會週遭交通，讓市民能平安、快樂、順暢參與跨年活動，警局同時在各主要路口架設監錄設備，有效掌握會場活動及交通動態，編組防制危險駕車專案勤務，全面防止、查緝危險駕車及各項違法（規）行為，保障民眾交通安全。

警局提升反恐整備工作，是鑑於日前德國柏林聖誕市集活動遭受卡車攻擊行動，高雄警方針對跨年活動，強化反恐維安措施，在各重要路口亦實施檢查、管制、防堵等積極勤務作為，快速打擊部隊也擴增人力與機動性，防止人為攻擊事件，確保跨年活動安全順利。