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頭城火車站啟用 交長支持宜蘭成智慧運輸示範區

2016-12-30  18:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長賀陳旦今日參加宜蘭縣頭城火車站整建完工啟用典禮，針對縣長林聰賢當場要求賀陳旦，年前給鄉親一個大紅包，承諾興建北宜直鐵，賀陳旦表示，由於直線鐵路牽涉較廣，興建方案還在研究，但交通部的智慧運輸計畫經費會優先給宜蘭，藉此改善交通問題，讓宜蘭成為智慧運輸示範區。

頭城火車站自1920年啟用，至今已有96年的歷史，由於外觀及設備老舊，與老街景色格格不入，且民眾購票動線混亂，地方向台鐵表達希望將車站重新整修的需求，去年6月台灣鐵路管理局宜蘭工務段開始進行拉皮工程。

該工程經費約2845萬，工期1年4個月，針對車站外觀、內部動線進行整修，並建置無障礙廁所，10月底正式完工後，今日舉行啟用典禮，由賀陳旦、宜蘭縣長林聰賢、立法委員陳歐珀及頭城鎮長曹乾舜等人共同剪綵。

賀陳旦說，頭城有「開蘭第一城」的美譽，是蘭陽平原重要的開發起點，希望全新的車站，吸引更多民眾搭乘火車，紓解雪隧的車流，並帶動地方的觀光發展。

針對北宜直鐵的議題，林聰賢致詞時表示，希望賀能夠給予好的訊息與方向，解決宜蘭交通瓶頸；賀陳旦則說，北宜直鐵需考量工程經費、工期及安全性等問題，牽涉層面大，需時間研究相關方案。

賀陳旦指出， 雪隧造成的交通壅塞問題，確實造成宜蘭很大的困擾，所以明年交通部智慧運輸的預算，會優先把宜蘭當成示範地區，讓停車、導引設施、客運等交通運輸設備智慧化，絕對有助於宜蘭交通。

交通部規劃智慧交通管理系統計畫，自106年度開始連續4年共編列30億，針對全國交通路網管理、智慧交通運輸管理、多元運作共享、資訊分析系統及勤務指揮管理等面向，研擬可行方案，第2年先編列5億。

宜蘭縣政府建設處表示，該計畫內容包含地方交控系統規劃設計、道路偵測設施布建、交通網路管理、智慧公共運輸管理、智慧停車管理、資訊整合管理及勤務指揮管理等，除提供資訊供中央區域交通演算推估外，也能讓用路人收到最即時的交通資訊。

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  • 頭城火車站整建工程完工後，今日正式啟用。（記者林敬倫攝）

    頭城火車站整建工程完工後，今日正式啟用。（記者林敬倫攝）

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