| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

迎2017 空軍八偏遠據點官兵影片拜年

2016-12-30  17:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2017年元旦即將來臨，空軍司令部特別製作一支影片，邀請在海拔2620公尺的樂山、距台1600公里的太平島等8偏遠據點官兵齊聲向國人拜年。空軍表示，盼藉此支影片感謝空軍官兵今年的付出，無論在何方，都有空軍官兵堅守崗位、戮力工作的身影。

這8個據點分別在海拔約2620公尺的樂山、海拔約1214公尺陽明山、海拔約1704公尺大漢山、距離台灣約445公里的東沙、距離台灣約1600公里太平島、距離台灣約33公里綠島、距離台灣約212公里東引、距離台灣約315公里的金門。

空軍司令沈一鳴上將表示，106年欣逢「八一四」勝利80週年，這是榮耀傳承的一年，希望空軍官兵秉持「認真、嚴謹」的態度與「精益求精」、「追求卓越」的精神，持續為國家、為空軍效力，大家一起守護國家、守護台灣。

廣告
  • 空軍今發表影片提前慶祝新年。（翻攝自空軍官方臉書）

    空軍今發表影片提前慶祝新年。（翻攝自空軍官方臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偏遠 拜年 空軍 空軍司令部
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：迎2017 空軍八偏遠據點官兵影片拜年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.