迎2017 空軍八偏遠據點官兵影片拜年

2016-12-30 17:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2017年元旦即將來臨，空軍司令部特別製作一支影片，邀請在海拔2620公尺的樂山、距台1600公里的太平島等8偏遠據點官兵齊聲向國人拜年。空軍表示，盼藉此支影片感謝空軍官兵今年的付出，無論在何方，都有空軍官兵堅守崗位、戮力工作的身影。

這8個據點分別在海拔約2620公尺的樂山、海拔約1214公尺陽明山、海拔約1704公尺大漢山、距離台灣約445公里的東沙、距離台灣約1600公里太平島、距離台灣約33公里綠島、距離台灣約212公里東引、距離台灣約315公里的金門。

空軍司令沈一鳴上將表示，106年欣逢「八一四」勝利80週年，這是榮耀傳承的一年，希望空軍官兵秉持「認真、嚴謹」的態度與「精益求精」、「追求卓越」的精神，持續為國家、為空軍效力，大家一起守護國家、守護台灣。