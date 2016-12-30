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湧泉浣衣文化紀錄片 宜蘭國小奪國際4大獎項

2016-12-30  17:30

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭國小6年級資優班學生，拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷，奪下烏克蘭兒童影展最佳紀錄片等4大獎；學生們在拍攝過程除體驗洗衣辛苦，更發現洗衣池是早期八卦中心，保有濃濃人情味，存在著片片溫暖與記憶，能夠獲獎很有成就感。

這部8分鐘的紀錄片是由林芳如、洪雅玲老師指導，資優班學生簡伯翰、呂香蓁、陳子騫、許以諾、吳昱葶、許燿麟等人，去年花了7個月時間完成拍攝，用11歲孩童角度紀錄家鄉，影片勾起觀眾內心記憶，除保存水溝洗衣池的浣衣文化，也觸及環境保護意識，在國際影展引起回響。

近1年來，影片奪下國際影展4大獎項，包括烏克蘭兒童影展最佳紀錄片，韓國首爾青年影展金獎，以及芝加哥兒童影展（兒童影展的奧斯卡）兩項大獎：最佳兒童製作影片獎與兒童評審團獎。

宜蘭在地湧泉洗衣文化，早期在宜蘭的龍潭、員山等地相當盛行；但隨著時代變遷，洗衣情景漸漸消逝，但在龍潭村長李志文結合社區力量，打造湧泉洗衣生態廊道，讓資源永續。

宜蘭國小資優班師生提報計畫，參與公共電視「小導演大夢想」工作坊徵件獲選，展開拍攝與製片學習，經歷辛苦又有趣過程；學生童言童語的說，洗衣要彎腰很累，手很酸，也體會到當媽媽洗衣服的感覺，拍片很好玩，學會掌鏡、錄音與訪問、剪輯等技巧，收穫很多。

市長江聰淵今天頒贈9萬元獎勵金，讓學校購置攝錄器材，他說，影片以學童角度記錄家鄉，用自己視野探索在地文化，有拍片學習、戲劇培養、故鄉關懷與環境保育，極具多元教育意義。

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  • 宜蘭國小6年級資優班學生，拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷。（記者游明金翻攝）

    宜蘭國小6年級資優班學生，拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷。（記者游明金翻攝）

  • 宜蘭國小拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，獲得國際影展4大獎項，市長江聰淵（後排左3）等人頒贈獎勵金鼓勵。（記者游明金攝）

    宜蘭國小拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，獲得國際影展4大獎項，市長江聰淵（後排左3）等人頒贈獎勵金鼓勵。（記者游明金攝）

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標題：湧泉浣衣文化紀錄片 宜蘭國小奪國際4大獎項


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