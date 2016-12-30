世界麵包冠軍陳永信傳授技藝 學生開眼界
2016-12-30 17:24
世界麵包冠軍陳永信教導崇右技術學院學子麵包技藝。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕世界麵包冠軍陳永信今天教導崇右技術學院學子麵包技藝，從秤重、揉麵、塑形到送進烤爐，陳永信一步步示範提點，態度嚴謹。陳永信說，培養年輕人烘焙技術，教好他們是比賺錢更有意義的事。
明年大專院校有151個系所招生掛零，64個碩博士班註冊率掛零，可學得一技之長的技職教育開始重新受到重視，去年以「牛魔王」拿下世界麵包大賽藝術麵包冠軍的陳永信，今年開始到崇右觀光旅遊管理系，教授學生製作麵包，回饋故鄉。
崇右校方特意為陳永信斥資千萬打造烘焙設備，今天下午烘焙教室正式開張，陳永信特地準備蔓越莓、核桃、葡萄、巧克力等6種麵包，一邊講解做麵包的步驟，一邊帶領學生揉麵團、塑形，好手藝讓學子印象深刻。
陳永信說，以往在業界做麵包，現在為人師表，便是基於一種傳承的想法，能將自己喜愛的做麵包技法，從理論、實務上雙管齊下，無私地教授給學子，特別是做麵包這一路上的辛苦歷程，回想起來五味雜陳，希望個人的努力可以帶給學生正面思考的能量，一定能實現夢想。
崇右校長俞維昇表示，陳永信以世界麵包冠軍的名號打響了崇右的招牌，除了實際教學並擔任世界烘焙大賽的評審，未來可望帶學生參與國內外競賽，這次烘焙教室的成立，不僅是教學，也會規劃麵包教學的工作坊，進行校內外的小班教學，一旦步上軌道，也許以小型的觀光工廠方式，發展成基隆在地觀光的活招牌。
陳永信說，培養年輕人烘焙技術，教好他們，是比賺錢更有意義的事。（記者林欣漢攝）
陳永信一邊講解做麵包的步驟，一邊帶領學生揉麵團、塑形，好手藝讓學子印象深刻。（記者林欣漢攝）
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