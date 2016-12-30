悠遊卡搭捷運集綠點 明年擴大至台鐵、客運、公車

2016-12-30 17:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少騎車開車以改善空氣品質，環保署今宣布悠遊卡集綠點活動將從原來只能藉由搭捷運集點，擴大範圍至公車、客運、台鐵，明年1月1日起實施，2月28日前點數更加碼10倍送。

目前民眾只要使用手機下載「環保集點」APP或上環保集點網站註冊取得帳戶，登錄悠遊卡或一卡通等載具卡號進行歸戶綁定後，持載具搭乘捷運、公車、客運、台鐵，就可以獲得綠點回饋。

環保署表示，民眾持載具搭乘台鐵與捷運皆以實際金額計算，每1元集1點。至於搭乘公車或客運，則以「次」計算，每搭乘1次發給50點，不過每天以搭乘5次為限。明年1月1日起至2月28日止為試辦期，這段期間只要搭乘公車、客運、台鐵，綠點再加碼10倍。

環保署解釋，蒐集的綠點，每100點可折抵相當於新台幣1元的綠色消費，不僅可以至指定通路包括大潤發、愛買、台糖量販店、萊爾富等店家，或東森購物網、新竹物流H快購網等網購平台，購買衛生紙、清潔劑、保溫杯、保鮮盒、食用油等環保標章及碳足跡標籤產品，也可以折抵環保旅館、環保旅行業或環教場所等12家綠色生活產業服務費用。

環保署說，將就試辦期實施之成效做檢討，有必要再就集點點數做調整。至於高鐵則因票價較高，集點折現金的金額較多，在目前環保集點活動預算有限下，規劃未來再納入集綠點項目內。