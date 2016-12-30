「台大希望入學」 國苑新住民子女張卉雯圓夢

2016-12-30 17:10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「爸、媽，我錄取台大了！」國立苑高女學生張卉雯，母親是越南籍新住民，甚至在成長過程中發生同學嘲笑母親「外勞」的狀況，但是張卉雯不以為意，反而更堅定，在校期間成績名列前茅，校方推薦參加台大「希望入學」計畫，順利錄取台大工商管理學系科技管理組，揚眉吐氣。

「希望未來可以把學習的經驗分享給學弟妹」，張卉雯說，現在國立苑高的新住民或是出身弱勢家庭的學生逐漸增多，她想把自己一路以來的成長分享給更多學弟妹知道，告訴大家不要放棄，社區高中生也有機會可以就讀頂尖大學。

國立苑高校長程俊堅指出，現在新住民或是出身弱勢家庭的學生大概站學生人數兩成左右，而且因為國立苑高學區，有不少新住民家庭，預計未來比例會逐漸增加，張卉雯對許多新住民學子而言，是相當好的榜樣。

「國中時會找不到學習的方向，感謝國立苑高的指導」張卉雯指出，升上高中後，升學壓力變大，但是因為有老師隨時在身邊教導，讓她求學路上不會到迷惘。

程俊堅也稱讚張卉雯心理素質佳，不會畏懼挑戰，而且時時刻刻要求自己，一定要做到做好，除了高中三年成績維持在前百分之一，也參與社團投入社會服務活動及企劃，關懷在地環境。