| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

台中高中職國立改隸市立 校長以歌曲「好好愛我」暗諷

2016-12-30  17:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市17所國立、22所私立高中職及特教學校明年元月起改隸市立及督導權移轉，也是4縣市升格直轄市後國立高中職第一個縣市改隸，今年下午舉行移交典禮，教育部長潘文忠現場見證，其中代表致辭的原國立文華高中校長薛光豐則以以一首鳳飛飛歌曲「好好愛我」代表校長們共同的心聲，暗指校長無奈又期待的心聲。

薛光豐致辭表示對校長們對改隸感到惶恐，改隸遲了5年代表有問題無法解決，磨合中仍有法令和制度要調整，佩服市長林佳龍的膽識與勇氣，但改隸後學校格局和高度要提升，只能期待市府要善盡權責，最後他盼市府「好好愛我、好好珍惜。」

市長林佳龍則期許校長們能體諒，市立和國立的一字之差，能成為其他直轄市的楷模，部長潘文忠則承諾會支持。

廣告
  • 文華高中校長薛光豐致辭以一首歌表述改隸校長們的心聲，期盼台中市府「好好愛我。」期待又怕受傷害。（記者蔡淑媛攝）

    文華高中校長薛光豐致辭以一首歌表述改隸校長們的心聲，期盼台中市府「好好愛我。」期待又怕受傷害。（記者蔡淑媛攝）

  • 原國立高中職校長改隸市立，17名校長宣誓移交。（記者蔡淑媛攝）

    原國立高中職校長改隸市立，17名校長宣誓移交。（記者蔡淑媛攝）

  • 原國立高中職改隸市立的校長代表穿著該校制服，進行澆水育苗儀式。（記者蔡淑媛攝）

    原國立高中職改隸市立的校長代表穿著該校制服，進行澆水育苗儀式。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中市原國立高中職隸市立，私立高中職督導權移轉市府，舉行移交典禮。（記者蔡淑媛攝）

    台中市原國立高中職隸市立，私立高中職督導權移轉市府，舉行移交典禮。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中 國立 市立 改隸
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：台中高中職國立改隸市立 校長以歌曲「好好愛我」暗諷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.