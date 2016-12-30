台中高中職國立改隸市立 校長以歌曲「好好愛我」暗諷

2016-12-30 17:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市17所國立、22所私立高中職及特教學校明年元月起改隸市立及督導權移轉，也是4縣市升格直轄市後國立高中職第一個縣市改隸，今年下午舉行移交典禮，教育部長潘文忠現場見證，其中代表致辭的原國立文華高中校長薛光豐則以以一首鳳飛飛歌曲「好好愛我」代表校長們共同的心聲，暗指校長無奈又期待的心聲。

薛光豐致辭表示對校長們對改隸感到惶恐，改隸遲了5年代表有問題無法解決，磨合中仍有法令和制度要調整，佩服市長林佳龍的膽識與勇氣，但改隸後學校格局和高度要提升，只能期待市府要善盡權責，最後他盼市府「好好愛我、好好珍惜。」

市長林佳龍則期許校長們能體諒，市立和國立的一字之差，能成為其他直轄市的楷模，部長潘文忠則承諾會支持。