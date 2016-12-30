拉拉山神木步道 明年元旦開放至5號神木
2016-12-30 16:43
拉拉山神木步道明年元旦開放至5號神木。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區「拉拉山自然保護區」因今年9月梅姬颱風影響，重創區內步道、林道及相關設施，經林務局新竹林區管理處積極辦理復建搶修後，園區內4號巨木至5號神木間的步道已整備完成，今天公告自明年元旦開放入口管理站至編號5號神木間的步道，其他區域內的步道及林道，正辦理復建及邊坡整治工程，請民眾勿進入管制區域，避免發生危險。
拉拉山自然保護區總面積約為6390公頃，是北台灣空氣最清新的地方，區內擁有擁有全台面積最大的紅檜森林，由林務局興建環狀步道，方便遊客近距離觀賞24棵樹齡從500至3000年不等的神木；去年8月蘇迪勒颱風重創神木區，園區大半年都在封園，好不容易搶修工程即將告一段落，今年9月又碰上梅姬颱風搗亂，長期少了此觀光賣點，也衝擊當地與觀光相關的產業。
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