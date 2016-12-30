宜縣測速照相桿第一名在宜蘭市 貢獻快1/3業績
2016-12-30 17:15
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣轄有57支固定式測速照相桿，今年1至11月共取締2萬407件超速違規；其中第一名在宜蘭市中山路一段，共取締6173件，占整體件數30.25%；國民黨議會黨團今公布照相桿設置地點，提醒民眾注意，以免吃上罰單。
「鄉親返鄉齊團圓，不繳罰單過好年」，國民黨議員陳鴻禧、黃浴沂、黃定和、吳秋齡、黃建勇與林岳賢等人，今天共同召開記者會，公布宜縣固定式測速照相桿設置地點。縣警局交通隊統計，今年迄11月底，全縣固定式測速桿有6處取締超過千件，加總件數為1萬4560件，占整體件數71.34%，比例相當高。
前6名設置地點分別為，宜蘭市、礁溪鄉、員山鄉與南澳鄉各1處、頭城鎮2處。宜蘭中山路一段560號前的測速桿「業績」最高，取締了6173件，遙遙領先第二名的礁溪鄉191線6.6公里處的2726件。
國民黨議會黨團提醒元旦與春節返鄉民眾與遊客，來宜蘭玩要注意交通安全，要小心駕駛以免受罰，十次車禍九次快，荷包流血最傷心，安全駕駛，平安回家，才是最好的新年禮物。
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