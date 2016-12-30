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猴害 柑橘農放炮嚇阻反瞎眼斷指

果園內滿地都是遭猴群啃食的柑橘殘骸，讓果農十分心痛。（中央社）

2016-12-30  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕今年受氣候及天災影響，不少蔬菜水果的收成不佳，苗栗縣卓蘭鎮則有果農的橘子園慘遭「猴害」，受獼猴入侵損失慘重，果農用沖天炮試圖驅趕猴群卻不慎炸傷自己，結果左手小指被迫截肢、左手掌也嚴重變形，就連左眼也被炸瞎，希望政府能設法幫幫果農。

綜合媒體報導，52歲的楊姓婦人在坪林山區的果園種有桶柑、海梨和茂谷柑，面積約5分地，近日即將收成，不料卻被大批的獼猴闖入偷吃，留下滿地被啃食過的柑橘，據她估計，損失至少7成，實在是欲哭無淚。

楊姓婦人指出，猴群每次一來就一大批，往年通常多在清晨、傍晚出沒，今年卻連中午時分都會來偷吃，還常咬了一兩口就丟棄，甚至還「專挑大顆的！」

眼見心血只能付諸流水，她才手持竹筒裝入沖天排炮企圖驅趕，不料燃放後卻炸到自己，當場眼睛刺痛、左手血流如注，送醫檢查後，因傷到左眼的水晶體，只能摘除眼球，左手掌也嚴重變形，左小指也被迫截肢

《聯合報》報導，針對她呼籲政府協助果農，縣府農業處自然生態保育科長劉猷士表示，他昨日已與林務局人員到現場了解，楊姓婦人的果園確實遭受嚴重「猴害」，研判猴群可能來自附近的保安林地，之後林務局將派員駐點實地調查，研究防治方法。

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  • 果農表示，今年受氣候影響，收成已經不好，還得面對「猴害」威脅，實在很苦。（中央社）

    果農表示，今年受氣候影響，收成已經不好，還得面對「猴害」威脅，實在很苦。（中央社）

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