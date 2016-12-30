| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

送愛到偏鄉！東門夜市攤商捐贈215份獎品

宜蘭東門夜市攤商送愛到偏鄉，捐贈215份獎品給南澳鄉原住民學生。（記者江志雄攝）

2016-12-30  16:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭東門夜市攤商送愛到偏鄉，今天捐贈215份獎品給南澳鄉的南澳、金岳及澳花國小，3校學生人人有份。

東門夜市管理委員會會長賴平泉、宜蘭縣家長會長協會理事長鄭萬富等一行人，搭乘火車到南澳鄉，在金岳國小辦理歲末聯歡，穿上恐龍裝表演，逗得小朋友哈哈大笑，之後贈送過年禮物，有文具用品、鞋子、棉被，南澳與澳花國小的禮物交由學校統一發放，3所學校學生統統有獎。

金岳國小學生以泰雅子弟為主，領獎前每人說出「我的志願」，小朋友的志願包羅萬象，包括空姐、職棒明星、美髮師、警察，賴平泉勉勵他們力爭上游努力圓夢，校長莊秀娟代表全校師生，感謝東門夜市攤商寒冬送暖。

廣告
  • 攤商穿上恐龍裝作逗趣表演。（記者江志雄攝）

    攤商穿上恐龍裝作逗趣表演。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偏鄉 東門夜市
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：送愛到偏鄉！東門夜市攤商捐贈215份獎品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.