送愛到偏鄉！東門夜市攤商捐贈215份獎品

宜蘭東門夜市攤商送愛到偏鄉，捐贈215份獎品給南澳鄉原住民學生。（記者江志雄攝）

2016-12-30 16:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭東門夜市攤商送愛到偏鄉，今天捐贈215份獎品給南澳鄉的南澳、金岳及澳花國小，3校學生人人有份。

東門夜市管理委員會會長賴平泉、宜蘭縣家長會長協會理事長鄭萬富等一行人，搭乘火車到南澳鄉，在金岳國小辦理歲末聯歡，穿上恐龍裝表演，逗得小朋友哈哈大笑，之後贈送過年禮物，有文具用品、鞋子、棉被，南澳與澳花國小的禮物交由學校統一發放，3所學校學生統統有獎。

金岳國小學生以泰雅子弟為主，領獎前每人說出「我的志願」，小朋友的志願包羅萬象，包括空姐、職棒明星、美髮師、警察，賴平泉勉勵他們力爭上游努力圓夢，校長莊秀娟代表全校師生，感謝東門夜市攤商寒冬送暖。