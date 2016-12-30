把握黃金72小時 消防署獲贈生命偵測雷達
2016-12-30 16:29
〔記者陳薏云／新北報導〕遇到災害時，黃金72小時是搶救關鍵，為了提升人命搜救效率，新光關係機構今日捐贈1具生命偵測雷達給內政部消防署，由消防署長陳文龍代表受贈。希望能拋磚引玉，讓消防人員能夠花費最少力氣，救出最多人命。
由新光人壽慈善基金會、新光人壽保險股份有限公司、臺灣新光商業銀行、台灣新光保全股份有限公司及大台北區瓦斯股份有限公司等新光關係機構共同捐贈的生命偵測雷達，可藉由發射電波並接收反射電波，偵測待救者的「移動」或是「規律的呼吸」，並顯示該動作與探測主機間之距離，有效協助定位待救者所在處所，大大提升搜救人員之搜救效率及待救民眾之存活機率
陳文龍感慨表示，政府力量有限、民間力量無窮，來自民間的支持與協助，將使消防工作日益精進。
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