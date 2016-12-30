遭教育團體狀告監察院 南市教育局說明
2016-12-30 16:33
〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對南市教育產業工會與教師會提請監察院調查南市未聘任公幼廚工一事，南市教育局今日表示，在幼托整合及幼兒教育及照顧法施行前，南市公立幼兒園原本即有廚工，幼兒園用餐人數已計入學校僱用廚工的基準計算，並由學校廚房統一供餐，或併入國小由鄰近學校中央廚房供應，營養師也支援運用。
至於上下午點心部分，教育局表示，係由學校廚工加班協助，並依據勞動基準法補助其加班費，或另聘點心媽媽烹飪，或經採購程序由廠商供應等數種方式辦理，一切運作正常，照顧幼兒營養飲食不打折。
教育局強調，南市未向中央申請廚工經費，不等於公立幼兒園沒有廚工，學校廚房只有一間，公立幼兒園附設於學校，自應由學校統一運用行政人力資源，廚工不應區分為國小或幼兒園專用，或因薪資經費來源不同，而有不同的勞動契約內容或考核規定，此舉衍生學校管理不易，廚工之間相互推託或相互比較的困擾，在外縣市時有所聞。
教育局指出，幼兒園若有園內清潔打掃或製備上下午點心需求，可將工作內容訂於學校廚工工作契約，而且該局自104年起連續3年，每年特別編列1262萬元，用於附設幼兒園廚工加班費、點心及午餐相關業務補助，並以設計菜單、健全聯合採購機制，成立跨局室食安小組協助，自102年到目前為止，多次召開會議徵詢學校意見，學校多表示現行運作方式沒有問題，若在幼兒供餐部分有困難或個別需求，均可行文該專案請求協助處理。
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