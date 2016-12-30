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拾穗計畫上清大 他鼓起勇氣回國中母校報喜

2016-12-30  16:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中3年級學生吳煥然，於苗栗國中畢業那年，高分錄取北市中正高中舞蹈班，但他放棄入學、選擇就讀苗栗高中，讓國中師長惋惜，3年來他不敢回去找老師；他參加「國立清華大學106學年度學士班特殊選才」（拾穗計畫）昨天放榜，順利錄取，今天開心回母校，向師長報喜訊，解開心結。

吳煥然小時候，常與母親胡丹齊去看表哥、表姊參加國標舞比賽，他見到哥哥、姊姊穿著亮麗舞衣，在場上盡情揮灑，羨慕不已，六歲起也跟著學國標舞，開啟了他對舞蹈的熱愛與緣分。

國中時期，吳煥然就讀苗栗國中舞蹈班，他除舞藝才華、學業也優秀，錄取中正高中舞蹈班，師長也期待他透過一貫學習，能在舞蹈領域嶄露頭角。

但吳煥然認為，舞蹈班仍以芭蕾、現代舞授課，加上他在家鄉已有固定練習舞團，遂放棄入學，就近就讀苗栗高中。

吳煥然從國中起，透過不斷地練習、參加比賽，精進舞技，多年來獲獎無數；他與搭檔徐晴薇近2年參加「台北公開賽大專C組拉丁舞比賽」，連年獲季軍、冠軍。今年更向上挑戰了「亞洲大學錦標賽拉丁舞」，與來自中國、香港、日本及馬來西亞的頂尖舞者切磋舞藝，成為唯一晉級決賽的台灣隊伍，獲得第4名。

吳煥然高中時考取國標舞C級教練證照，也投入公益活動，教導苗栗縣展夢圓關懷身心障愛協會的身障朋友輪椅國標，一起舞出精彩人生。

吳煥然接獲清大錄取通知，開心不已，表示將選擇外文相關科系，「打好外文基礎，有助爾後參加國際賽交流。」也會朝國標舞領域努力，期盼未來能當上國際級裁判教練。

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  • 吳煥然（左2）錄取清華大學，母親胡丹齊（右 2）、校長黃國峰（左1）、教務主任謝郁俊（右1）都替他高興。（記者彭健禮攝）

    吳煥然（左2）錄取清華大學，母親胡丹齊（右 2）、校長黃國峰（左1）、教務主任謝郁俊（右1）都替他高興。（記者彭健禮攝）

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