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元旦醫療不打烊 南投健保APP供查詢

2016-12-30  16:20

〔記者謝介裕／南投報導〕元旦3天連假將至，今日衛生福利部南投醫院對外宣布，元旦醫療看診不打烊，民眾若欲諮詢相關事宜可電洽049-2231150，或是透過手機、平板電腦下載「全民健保行動快易通」APP，並點選「院所查詢」，便可快速查詢該醫院看診相關資訊。

南投醫院院長洪弘昌指出，冬天是心血管疾病好發的季節，也是流感病毒的流行期，加上今年入冬以來，氣候變化劇烈，且日夜溫差大，縣內各地醫療資源普遍不足，南投醫院係地方中心醫院，更應負起守護社區民眾健康的職責，12月31日提供上午門診服務、1月1日比照例假日作業、2日則提供全天門診服務，且連假期間包括小兒科在內，也都提供24小時急診醫療服務。

院方提醒民眾應注意保暖，尤其慢性疾病患者更應規律服藥、定期返診，平時注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並養成勤洗手的好習慣，假使出現異常胸悶氣促或疑似流感相關症狀時，一定要儘速就醫，避免引發嚴重併發症。

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  • 衛福部南投醫院提供「全民健保行動快易通」APP，供民眾查詢醫院看診相關資訊。（記者謝介裕攝）

    衛福部南投醫院提供「全民健保行動快易通」APP，供民眾查詢醫院看診相關資訊。（記者謝介裕攝）

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