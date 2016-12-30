今年最後一道夕陽 王功vs卦山夕照 超級比一比
2016-12-30 16:11
王功夕照，絕美到讓人無法移開目光。（彰化縣政府提供）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕跨年何處去？先來追今年最後一道夕陽吧！
彰化縣攝影界最愛的是王功夕照，蚵車、漁民與燈塔，有著無敵海景的天寬地闊，尤其是王功夕照的絕美，就是讓人無法離開視線，橘光閃耀的熱情太陽，常常像是變化無窮的透光鹹蛋黃，教人讚嘆。
如果不去海邊，彰化地標的八卦山大佛也是好選擇，改在大佛腳下俯看彰化城，夕陽緩緩落下，不似王功夕照的熱情炙人，卻有暖心怡人的氛圍；彰化市公所將在明天舉辦「玩在彰化~再見2016卦山夕照」活動，從下午4點起，邀請民眾一同到八卦山大佛前廣場，共賞今年最後一道夕陽。
看完夕陽，要去那裡跨年？彰化縣今年跨年晚會在北斗登場，非常的「小清新」，因為不放煙火，改派「紙飛機」上場。
彰化北斗跨年晚會在北斗鎮地政路146號公園內舉行，邀請白冰冰、翁立友、蕭煌奇、陳思安、陳隨意、愷樂等知名歌手連番開唱；當晚並免費提供1萬份食物，包括肉圓、高麗菜飯、米糕、肉乾等在地美食，與民眾分享。
彰化市也有跨年晚會，地點在彰化市自立街和辭修路128巷交叉處「北極宮」廣場。
送走2016，迎接全新的2017，縣府將有「彰化縣106年元旦藝起來暨社區秀產業活動」，元旦上午7時半在縣府廣場有升旗典禮，並有社區表演與社區產業設攤，現場也備有1千份的馬舌餅免費試吃，及限量1千份的精美宣導品，送完為止。
卦山夕照，在八卦山大佛腳下看夕陽，有不同於海景夕照的懾人美感。（陳志湧攝，彰化市公所提供）
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