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避免浪費暨分享資源 台灣食物銀行聯合會今成立

台灣食物銀行聯合會今天在台中市成立。（記者蘇金鳳攝）

2016-12-30  16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕避免食物浪費及分享資源，全國近40家食物銀行今天成立「台灣食物銀行聯合會」，要共同募集物資、提倡「續食議題」，不要浪費食物，請企業、學校等單位，將可食用的食物，透過聯合會，捐給最近的食物銀行。

台中市是全國最早成立食物銀行的城市，台灣目前各縣市的食物銀行紛紛成立，但難免有些地區會被遺漏，或有些地區資源較少，若有效的運用這些資源，會讓食物銀行更能發揮功能。

紅十字會台中市支會表示，台灣一年丟棄超過275萬噸糧食，可以讓26萬低收入戶吃上25年，而全台灣4大超商鮮食廚餘高達36億元台幣，相當浪費。

全國近40家食物銀行今天在東協廣場成立「台灣食物銀行聯合會」，有全國性的「1919食物銀行」、「安得烈食物銀行」、有台中市的「紅十字會台中市支會」及「高雄市慈善團體聯合總會」、有社區型位在台北南機場的「臻佶祥食物銀行」等。

聯合會第一屆理事長、紅十字台中市支會會長劉昭惠表示，當全世界有食物銀行時，台灣卻沒有，直到幾年前，台中市成立了第一家食物銀行，以後各縣市陸續成立，並在今日成立台灣食物銀行聯合會，為全台第一個世界性的食物銀行，讓所有需要的人得到幫忙。

市長林佳龍表示，台中市有3個實體銀行、30個發放站及10家加盟店，還跟8個公有市場建立生鮮食材的交流平台，要讓台灣成為一個無飢餓的國家。

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