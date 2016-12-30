台東焚化廠可行性評估出爐 明年1月11日開公聽會
2016-12-30 15:57
［記者王秀亭／台東報導］台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估出爐，縣環保局表示，整建更新費用為3億4860萬元，明年1月11日下午3時將於縣府大禮堂辦理公聽會，開放各界表達意見，重要意見會納入評估報告書，再送交縣議會決定是否進行整修。
環保局長謝清泉指出，此次修繕至可正常焚燒垃圾費用中，仍有三分之一是用來提升空污防制設備，讓其標準更加嚴格，而焚化廠若真啟爐，日處理量須達255噸，全縣家戶垃圾及事業廢棄物的產生量，僅達焚化廠目標量能的49％，不足部分勢必會代燒其他縣市垃圾，但不代燒事業廢棄物，此一部分將交由環保署調控。
謝清泉進一步說明，全國已運作24座焚化廠，其中14座從107年起因使用年限達20年，須更新設備或除役，屆時將進入全國垃圾處理的寒冬，未來2年將是縣內垃圾處理的關鍵年。
台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估已在台東縣政府網站（便民服務─表單下載）公開閱覽，並於1月11日下午辦理公聽會，環保局盼各界踴躍表達不同的聲音，當天若人數眾多，戶外會再架設電視牆因應。
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