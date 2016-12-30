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宜蘭市、羅東鎮同步舉辦跨年晚會 會場周邊道路交管

羅東跨年晚會主舞台已完成搭設。（記者江志雄攝）

2016-12-30  15:36

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭市、羅東鎮明晚同步舉辦跨年晚會，2場活動都持續到元旦凌晨0時30分，會場周邊道路將實施交通管制，主辦單位提醒駕駛人繞道行駛，以免塞在車陣動彈不得。

宜蘭熊讚跨年晚會明天晚間7時在蘭城新月廣場舉行，下午5點開始交管，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）封閉，神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）、舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）彈性管制。

宜蘭市觀光巴士因應舊城南路交管，明天下午4點40分、5點20分、6點行駛的末3班車次，不停靠新月廣場，會場附近主要交通路口都有專人指揮交通。

羅東跨年晚會明晚7點在羅東中公園開幕，晚上8點起交管，封閉路段包括興東路（公正路口到中山路口）、民權路（興東路口到中華路口）、民生路（興東路口到中華路口），管制時間內，羅東鎮公所前方的立體停車場車輛只進不出。

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  • 羅東跨年晚會邀請多名歌手獻唱。（記者江志雄攝）

    羅東跨年晚會邀請多名歌手獻唱。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣籍歌手潘胤將到羅東跨年晚會登台演唱。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣籍歌手潘胤將到羅東跨年晚會登台演唱。（資料照，記者江志雄攝）

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