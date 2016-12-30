市府雪恥徵新旗 「全台最醜市旗」將走入歷史
2016-12-30 15:39
台中市旗黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」，市府雪恥求變徵選新市旗，共有890件投稿作品，市府新聞局今日表示，1月網路投票先選出前10名作品，2月再進入第2階段票選，得票最多者為新市旗，並有8萬元獎金，請年滿16歲市民踴躍參與。
台中市長林佳龍力推創意城市、生活首都，不過從省轄市時期就有的黃底紅字市旗，卻被網友評為「最醜市旗」，市府認為該旗已不能代表大台中直轄市，林佳龍也在臉書求救，問大家怎麼辦？最後決定徵選新市旗自救。
新聞局指出，市旗徵件已於本月中旬截止，共有890件投稿作品，加上舊市旗共891件，為讓市民有更多時間思考每一件作品背後的設計理念，原本的1階段改為2階段網路投票，請年滿16歲的市民，將透過i-Voting系統進行公投。
新聞局長卓冠廷表示，台中即將舉行2018世界花博與2019東亞青奧，希望新市旗能向國際展現台中，因此舉辦新市旗徵選，鼓勵民眾發揮創意，從城市地標、地圖、文字、物產等各樣元素取材，設計顯現城市形象的旗幟，並盼市民精挑細選，票選出真正能代表台中新形象的旗幟。
第1階段投票自明年1月1日至14日止，每人限投1次，可複選1至10票，前10件作品進入決選；第2階段投票自2月2日至8日止，每人限投1票，得票最多者將成為新市旗，並可獲得8萬元獎金及獎牌；新聞局表示，自己的市旗自己選，拜託大家踴躍投票。
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