清寒生上台大 通訊業者送平板相助

2016-12-30 17:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣立枋寮高中的高三生陳明政日前經台大「希望入學」核淮入學，昨天清大「拾穗」計劃他也上榜，堪稱雙喜臨門，而他清寒的家庭境遇經報導披露，其中手機竟用了至少2年，引起當地通訊行業者張仁吉的注意，今天他拿著全新的通話平板到校捐贈給陳明政，喜獲大禮的陳明政笑得合不攏嘴，直稱「這是最好的新年禮物」！

在地通訊行業者張仁吉昨天見媒體報導，得知陳明政家中清寒，雖然參加世界機關王比賽，但用來操控機器的智慧型手機卻是速度早已「跟不上時代」的機型，他大受陳明政不因家境而自怨自艾，卻反成上進助力而感動，決定以實際行動贊助他求學。

陳明政家中沒有電視，電腦也相當老舊，張仁吉一看到手機是至少2年前的機型，決定拿著價值約6000元的平板送給陳明政，張仁吉說，陳明政未因家境而自卑，卻化困境為助力，更懂得感恩，這樣的孩子讓我感到心疼，開店作生意有賺錢，取之於鄉親，也要把這樣的心回饋給社會。

陳明政原本都靠著老舊機子上網查資料，甚至學習寫程式，現在有了嶄新大螢幕的平板，還能裝SIM卡，未來上大學更方便，他直呼「真棒的新年禮物」！身形單薄的他，也讓張仁吉不斷叮嚀他「要多吃點」！新年前的善舉，也讓寒冬頓時溫暖了起來。