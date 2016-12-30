| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
檢調偵辦葡萄王案 今續搜索公司、工廠約談6人 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

劍湖山跨年煙火秀 200名警力交管12小時

劍湖山世界跨年10週年800秒高空環場煙火秀，模擬圖。（劍湖山世界提供）

2016-12-30  15:33

［記者黃淑莉／雲林報導］2017劍湖山跨年煙火秀將施放800秒高空煙火秀，預計吸引數萬人次入園，雲林縣警方動員200多名警力，將從明天下午4點到1日凌晨4點在各大路口疏導及管制交通，提醒民眾注意配合或提早入園。

劍湖山世界迎接10週年跨年晚會，邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺10800．跨年晚會10週年」煙火，施放貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣煙火，總計1萬800顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達800秒，而且施放動線長800公尺。

跨年晚會方面邀請郭靜、搖滾樂團Under Lover、愛紗、阿達、No Name等新世代青春偶像，與大家一起迎接新年，另劍湖山世界元旦連假祭出全民歡樂價599元，午後12點399元的優惠，元月壽星憑證入園只要100元。

斗南分局根據往年交通疏導、管制措施，明天下午4點至1日凌晨4點，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路的交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。

斗南分局表示，園區停車停滿後，進入劍湖山世界的主要道路雲210將禁止車輛進入，屆時銜接雲210線的12處路口將設管制點，請民眾配合改道。

劍湖山世界將提供免費接駁專車，明天晚上8點至10點半在，在古坑鄉綠色隧道228停車場、158乙與台三線路口（田園小館對面）接駁，1日零時20分至2點30分再以專車方式將園區遊客載至接駁點，上山民眾可多多利用。

廣告
  • 劍湖山世界跨年煙火秀交管制圖。（記者黃淑莉翻攝）

    劍湖山世界跨年煙火秀交管制圖。（記者黃淑莉翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劍湖山 煙火 跨年
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：劍湖山跨年煙火秀 200名警力交管12小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.