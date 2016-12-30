劍湖山跨年煙火秀 200名警力交管12小時
2016-12-30 15:33
劍湖山世界跨年10週年800秒高空環場煙火秀，模擬圖。（劍湖山世界提供）
［記者黃淑莉／雲林報導］2017劍湖山跨年煙火秀將施放800秒高空煙火秀，預計吸引數萬人次入園，雲林縣警方動員200多名警力，將從明天下午4點到1日凌晨4點在各大路口疏導及管制交通，提醒民眾注意配合或提早入園。
劍湖山世界迎接10週年跨年晚會，邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺10800．跨年晚會10週年」煙火，施放貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣煙火，總計1萬800顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達800秒，而且施放動線長800公尺。
跨年晚會方面邀請郭靜、搖滾樂團Under Lover、愛紗、阿達、No Name等新世代青春偶像，與大家一起迎接新年，另劍湖山世界元旦連假祭出全民歡樂價599元，午後12點399元的優惠，元月壽星憑證入園只要100元。
斗南分局根據往年交通疏導、管制措施，明天下午4點至1日凌晨4點，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路的交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。
斗南分局表示，園區停車停滿後，進入劍湖山世界的主要道路雲210將禁止車輛進入，屆時銜接雲210線的12處路口將設管制點，請民眾配合改道。
劍湖山世界將提供免費接駁專車，明天晚上8點至10點半在，在古坑鄉綠色隧道228停車場、158乙與台三線路口（田園小館對面）接駁，1日零時20分至2點30分再以專車方式將園區遊客載至接駁點，上山民眾可多多利用。
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