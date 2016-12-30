雞肉麵一碗200塊！ 猴硐80年老店被爆太貴 店家冤：以後不賣了

2016-12-30 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市猴硐一家80年老字號麵店日前遭網友爆料，進到店裡被老闆推薦點雞肉麵，結帳時才發現一碗竟要價200元，還聽到其他客人的麵還有150至200多元，認為老闆根本亂喊價；老闆娘昨受訪喊冤，雞肉都是秤斤秤兩在賣，麵算70、雞肉算130，一碗200元的價格「很合理」，但既然引發爭議，決定之後雞肉和麵分開賣，雞肉麵不賣了。

一名大學生在Dcard上爆料，當時進到店裡被老闆推薦點雞肉麵，結帳才發現一碗要200元，雞肉還不多，「外國朋友都傻眼」，還聽到後面客人也問老闆價錢，老闆卻回答150元，又聽到別桌客人點三碗雞肉麵，價錢1090元，認為老闆亂喊價。

綜合媒體報導，店家老闆娘受訪時喊冤，她說，一碗麵200元，扣掉70元的麵錢，雞肉也才130元，價格還算公道，她強調，店裡雞肉麵的雞肉都是秤重計價，每兩算20元，當時看到學生人多，就切了八兩多的雞肉，沒想到會被投訴太貴。

其實牆上價目表雖然沒寫上一碗雞肉麵的確切價格，但底下的確有小小一行字標上雞肉每兩的價錢，店家無奈表示，以為客人都知道計價方式，「一碗麵兩百塊難道有甚麼爭議嗎？」而且推銷店內特色的雞肉麵是出自一番好意，但為了避免再引發糾紛，那以後就雞肉跟麵分開賣。