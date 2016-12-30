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同婚合法引「愛滋同志」來台結婚？ 疾管署：胡扯

2016-12-30  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路上有謠言指出，同婚合法化將使許多感染愛滋同志來台結婚取得身分證，藉此尋求免費的醫療協助，增加我國醫療支出負擔；對此疾管署出面駁斥此說法，並強調國外也有許多先進國家提供愛滋治療，台灣並非唯一。

網路謠言指出，「台灣是全世界少數健保不排除愛滋病治療的國家」，若民法一旦修正通過，將會吸引「很多同運團體會用盡各種方式來到台灣，因為他們在台灣可以使用愛滋藥物完全免費」，且愛滋治療將會弄垮台灣的健保、增加醫療支出負擔。

據《蘋果日報》報導，疾管署表示，依據「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」，自今年初起在台灣合法居留的外籍配偶，開始服藥2年內，治療費用由疾管署公務預算支應；明年2月起，服藥2年後，則回歸健保以慢性病照護模式給付。

另外，針對外籍配偶來台爭取免費的愛滋醫療協助一說，疾管署出示資料分析指出，外籍人士感染愛滋通報人數，在去年有54人，今年1到11月37人，今年至11月並無增加跡象，由此推知，同婚合法後，會使國外愛滋感染者來台結婚的現象，應不致發生。

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  • 疾管署出面駁斥網路謠言。圖為示意圖。（資料照，記者林惠琴攝）

    疾管署出面駁斥網路謠言。圖為示意圖。（資料照，記者林惠琴攝）

  • 近來網路謠言流傳，同婚合法化將使許多感染愛滋同志來台結婚取得身分證，藉此尋求免費的醫療協助，增加我國醫療支出負擔。（圖擷取自臉書）

    近來網路謠言流傳，同婚合法化將使許多感染愛滋同志來台結婚取得身分證，藉此尋求免費的醫療協助，增加我國醫療支出負擔。（圖擷取自臉書）

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相關關鍵字： 同婚 婚姻平權民法修正案 愛滋 疾管署 謠言
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