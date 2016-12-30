明年元旦起 雙北敬老、愛心卡可至超商辦逾期展期

2016-12-30 15:29

〔記者張凱翔／台北報導〕過去台北市、新北市的愛心卡和敬老卡，每半年就須到捷運站、區公所辦展期更新卡片才能繼續使用，超過半年沒更新卻不能到超商辦理展期。北市社會局今宣布，明年元旦起超過半年逾期的愛心卡、敬老卡，也可以到全台統一超商、全家便利商店近8000家門市辦逾期展期。

使用愛心卡、敬老卡在雙北可每月免費搭乘60段次公車，超過免費乘車段數再加值可享半價優待，搭捷運可以打4折，只要設籍雙北且年滿65歲以上、或年滿55歲以上的原住民（僅限台北市），即可到各區公所申辦敬老卡，領有身心障礙手冊者可以辦愛心卡。

社會局表示，雙北市發放的敬老、愛心悠遊卡，過去避免福利卡片被盜刷，所以規定每半年就要更新展期一次，但超過半年沒更新者卻不能到超商更新展期，造成許多民眾不便，和統一超商、全家便利商店簽約後全台8000家門市都可以辦理展期；社會局也規劃繼續擴充更新卡片展期的據點，目前還在和其他業者洽談當中，不過具體時程還不確定。