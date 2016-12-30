明年元旦起 雙北敬老、愛心卡可至超商辦逾期展期
2016-12-30 15:29
〔記者張凱翔／台北報導〕過去台北市、新北市的愛心卡和敬老卡，每半年就須到捷運站、區公所辦展期更新卡片才能繼續使用，超過半年沒更新卻不能到超商辦理展期。北市社會局今宣布，明年元旦起超過半年逾期的愛心卡、敬老卡，也可以到全台統一超商、全家便利商店近8000家門市辦逾期展期。
使用愛心卡、敬老卡在雙北可每月免費搭乘60段次公車，超過免費乘車段數再加值可享半價優待，搭捷運可以打4折，只要設籍雙北且年滿65歲以上、或年滿55歲以上的原住民（僅限台北市），即可到各區公所申辦敬老卡，領有身心障礙手冊者可以辦愛心卡。
社會局表示，雙北市發放的敬老、愛心悠遊卡，過去避免福利卡片被盜刷，所以規定每半年就要更新展期一次，但超過半年沒更新者卻不能到超商更新展期，造成許多民眾不便，和統一超商、全家便利商店簽約後全台8000家門市都可以辦理展期；社會局也規劃繼續擴充更新卡片展期的據點，目前還在和其他業者洽談當中，不過具體時程還不確定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 桌球》傑愛世紀婚禮即將登場 江宏傑先代言台北燈節
- NBA》巫師隊全國直播被砍 沃爾明星賽夢陷危機
- 日職》陽岱鋼超期待對決 大谷翔平回應了！
- 中職》富邦悍將隊徽公布 球衣、吉祥物和啦啦隊最快季前亮相（影音）
- 網球》布里斯本網賽 謝淑薇會外一戰出局
- 楊伊湄變發傳單小妹 捷運發單盼被「捕捉」
- 自由廣場》反核？ 反食？ 反日？
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 〈台股青紅燈〉興櫃股后的上市大戲
- 屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話
- 30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 《大學生》班底訂奶茶流出個資 怒刪UBER憂鄰遭殃
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 新任海基會秘書長柯承亨：兩岸需要有一些新共識
- 不要再取Sophia了！ 紐約新菜市場名是這個...
- NBA》林書豪歸隊無時間表 但仍有兩個好消息
- 證券行情表、證券表格
- 浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點
- 國立高中職改市立 豐原高中率先更名
- 大溪高中5死工安意外 檢察官重返現場勘驗
- 奇怪話劇社 處女座不處女座
- 歐巴馬強勢制俄 川普回應了
- 許信良：「蔡習會」有可能 但不會接受九二共識
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈
- 金管會挺都更 擬排除銀行放款限制
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 2016年巨星相繼殞落 男星詛咒川普是下一個
- 《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
- 2016詛咒未消停 又一資深女星離世
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 出門2天都失聯 夫躲深山燒炭亡
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 爬黑山 目前無法可罰
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明年元旦起 雙北敬老、愛心卡可至超商辦逾期展期
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分