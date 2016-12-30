別懷疑，就是它！ 2016台南最夯觀光景點是…

深受各界歡迎的奇美博物館，夜景也很迷人。（記者吳俊鋒攝）

2016-12-30 15:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2016步入尾聲，全力推動觀光發展的台南市政府，進行轄內遊客數的統計，榮登榜首的是以宏偉的西洋經典建築格局著稱，且收藏品豐富的奇美博物館，今年突破150萬人次造訪，躍居府城古都最夯的景點。

其實博物館正式營運迄今也近2年，依照奇美自己的統計數據，累積參觀人次已超過310萬，熱門程度，可見一斑。

市政府觀光旅遊局統計，奇美博物館今年到目前為止，以突破150萬的佳績，勇奪台南景點人氣王，排名第2的則是關子嶺。

為確保參觀品質，奇美博物館採行預約的方式，總量管制進場人次，時常一票難求，也因此開放營運迄今，累計的遊客數沒有太大的波動，平均每年維持150萬以上。

很多民眾就認為，若沒有採預約參觀的總量管制，奇美博物館的遊客絕對會再爆量增加，造訪人次絕不只如此。

館方感謝各界的支持，讓奇美博成為台南最夯景點，希望民眾繼續力挺，若有任何缺失，也會虛心受教，檢討改進。

奇美博物館很熱門，遊客絡繹不絕。（記者吳俊鋒攝）

館前的阿波羅噴泉，也是知名特色之一。（記者吳俊鋒攝）