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竹市領先全國！首創土地使用分區證明書行動申領服務

2016-12-30  15:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市便民服務再出「手」！過去須透過臨櫃申辦或家用電腦進行線上申領之「土地使用分區證明書」，從106年1月1日起，不用受到時間與空間的限制，在家裡、在車上或只是外出吃個飯的時間，只需動動手指頭，簡單四步驟即可透過手機、平板電腦隨時申領。

都發處長陳永源表示，「都市計畫土地使用分區證明書」核發是都發處主要業務之一，多用於銀行貸款、工商登記、土地移轉、地價稅減免、建物執照申請及變更、容積移轉等用途，每年核發件數約在4千件左右，目前申辦方式有臨櫃或線上申領二種，103年至105年期間，線上申請件數的比例從12％提升至20％，金額更是從15％大幅上升至25％，由此可看出，政府若能提供多元資訊管道及便捷書件申領服務，再透過行動裝置結合各項申辦業務，便能提供民眾數位參與意願，減少舟車往返洽辦業務的困擾，提升行政執行效率。

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  • 竹市領先全國首創土地使用分區證明書行動申領服務。（記者蔡彰盛攝）

    竹市領先全國首創土地使用分區證明書行動申領服務。（記者蔡彰盛攝）

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標題：竹市領先全國！首創土地使用分區證明書行動申領服務


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