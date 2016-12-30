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竹市路平計畫 將由幹道走進巷弄

2016-12-30  15:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府路平計畫在市長林智堅上任2年以來，今天繳出百萬平方公尺成績單，他說這個數字的背後，代表的是決心二字，而市府也將朝全市695萬平方公尺全面路平的目標持續努力，在主要幹道完成路平之後，接下來就是走進巷弄繼續平整。

林智堅說，上任不久他前往全台路平做得最好的台南市取經，當時工務處長陳炳煌問賴清德，地下管線的問題是如何整合的，賴清德堅定地回答「決心」二字，也給他很深的影響，此後市府在整合五大管線，以及施工品質，都以決心二字來貫徹。

林智堅的路平計畫，去年與今年共改善長度8萬8千多公尺、改善總計面積103萬平方公尺。今年度編列2.6億元，辦理光復路等41條主要道路改善工程。

工務處依據計畫，研擬明年主要及次要道路柔性鋪面損壞調查表，並進行路面損壞清查，藉此決定明年度辦理改善的優先順序。

市府表示，根據民調顯示，市民最滿意的市政建設就是路平專案，而最需要加油的，也是路平專案，顯示市民一方面肯定市府將主要幹道鋪設平整的速度與品質，另一方面，也希望自家附近的巷弄街道，也能早日路平，林智堅表示一定會全力做好，讓市民更有感。

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  • 新竹市長林智堅（左）與工務處長陳炳煌期許儘速完成市區更多的路平專案。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長林智堅（左）與工務處長陳炳煌期許儘速完成市區更多的路平專案。（記者蔡彰盛攝）

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