玉里、鳳林次醫療區 明年可望組成社區醫療群
〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台目前共有51個次醫療區域，其中7個鄉鎮因位處偏鄉，沒有足夠診所參與「社區醫療群計畫」，花蓮縣玉里及鳳林2鎮也在名單內，衛服部預計明年放寬參與條件，只要當地有2家診所願意合作，就能結合特約醫院組成社區醫療群，提供民眾更趨完善的整合性照護服務。
長照2.0政策明年正式啟動，衛服部健保署也同步增加「出院準備服務」給付項目，對於即將出院患者提供轉銜服務，並整合社區醫療院所成立「社區醫療群」，建立家庭醫師制度，促進民眾的分級醫療及雙向轉診。
另由跨醫療院所組成的照護團隊，也已走進病患住處，提供「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」等整合性照護服務；截至目前為止，花東2縣共有5個居家醫療照護團隊、6家醫院提供「出院準備服務」及5個社區醫療群。
但在全台51個次醫療區中，共有玉里、鳳林、枋寮、大武、成功、台東及關山等7個次醫療區域，沒有參加家醫計畫診所，花蓮玉里及鳳林2鎮，除因當地醫療資源不足，更受限計畫參與條件，導致無法組成社區醫療群。
衛福部健保署東區業務組長李少珍說，次醫療區域整合診所需要時間，現階段除了積極邀請診所加入外，衛福部明年也針對次醫療區放寬參與條件，只要有2家以上的診所願意合作，並結合特約醫院作為後盾，就能成立「社區醫療群」。
她強調，「社區醫療群」主要還是「看診」，並以專科醫師的服務為主，而具有「醫療宅急便到您家」特色的居家醫療，則是偏重護理照護，進行三管重症個案照顧及安寧療護，整合大小醫院間的醫療資源，提供民眾享有更趨完善的全人、全家及全社區的照護服務。
衛福部健保署東區業務組今早舉行「居家醫療‧全人照護」記者會，邀請門諾醫院及花東社區醫療群、居家醫療照護團隊，分享照護經驗，除強調今年新增推行的「出院準備服務」政策，將能提供出院病人完整的後續照護外，明年即將放寬的「社區醫療群」組成條件，更可嘉惠許多醫療資源不足的偏遠鄉鎮，透過24小時的諮詢電話及門診資源共享服務，解決民眾就診及醫療照護上的不便。
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標題：玉里、鳳林次醫療區 明年可望組成社區醫療群
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