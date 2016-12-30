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北宜直鐵何時蓋？ 賀陳旦：方案還在研究

2016-12-30  14:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長賀陳旦今日參加宜蘭縣頭城火車站整建完工啟用典禮，縣長林聰賢希望賀陳旦能於年前，給鄉親一個大紅包，承諾興建北宜直鐵；賀陳旦表示，直線鐵路牽涉較廣，興建方案還在研究，但交通部的智慧運輸計畫經費會優先給宜蘭，藉此改善交通問題，讓宜蘭成為智慧運輸示範區。

林聰賢表示，對於北宜直鐵，宜蘭所有鄉親都非常期盼，相信能解決宜蘭的交通瓶頸，希望賀陳旦能給出好的訊息或方向；賀陳旦則表示，北宜直鐵需考量工程經費、工期及安全性等問題，牽涉層面大，需要時間研究相關方案。

賀陳旦坦言，雪隧經常出現的交通壅塞問題，確實造成宜蘭很大的困擾，所以明年交通部智慧運輸的預算，會優先把宜蘭當成示範地區，讓停車、導引設施、客運等交通運輸設備智慧化，透過智慧化運輸的投資，絕對能讓宜蘭的交通變得更好。

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  • 頭城火車站今舉行整建啟用典禮。（記者林敬倫攝）

    頭城火車站今舉行整建啟用典禮。（記者林敬倫攝）

  • 交通部長賀陳旦（中）參與頭城火車站整建啟用典禮，左二為宜蘭縣長林聰賢。（記者林敬倫攝）

    交通部長賀陳旦（中）參與頭城火車站整建啟用典禮，左二為宜蘭縣長林聰賢。（記者林敬倫攝）

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