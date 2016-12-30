| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

萬瑞東行線大埔到大華交流道 元月3日起封路整修

2016-12-30  14:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台62線萬瑞快速道路東行線（萬里往瑞芳方向）4至5公里處，即大埔到大華交流道間，元旦假期過後，1月3日及9日起更換伸縮縫，單線封閉車道各3天，請駕駛注意行駛。

公路總局第一區養護工程處基隆工務段長李佳輯指出，封閉車道有2時段，分別是1月3日（星期二）上午9點起到5日（星期四）下午6點；1月9日（星期一）上午9點起至11日（星期三）下午6點，每次封3天，縮減車道請用路人注意安全。民眾查詢最新路況，可撥打0800231035或0800001821。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台62線 封路 整修
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：萬瑞東行線大埔到大華交流道 元月3日起封路整修


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.