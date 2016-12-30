萬瑞東行線大埔到大華交流道 元月3日起封路整修

2016-12-30 14:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台62線萬瑞快速道路東行線（萬里往瑞芳方向）4至5公里處，即大埔到大華交流道間，元旦假期過後，1月3日及9日起更換伸縮縫，單線封閉車道各3天，請駕駛注意行駛。

公路總局第一區養護工程處基隆工務段長李佳輯指出，封閉車道有2時段，分別是1月3日（星期二）上午9點起到5日（星期四）下午6點；1月9日（星期一）上午9點起至11日（星期三）下午6點，每次封3天，縮減車道請用路人注意安全。民眾查詢最新路況，可撥打0800231035或0800001821。