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台南環檢警結盟抓污 再添戰績

2016-12-30  14:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市環保局會同台南地檢署、警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊，兵分8路同步稽查新營區、安南區、安定區、仁德區及南區8家工廠，查獲4家有排放污水等污染行為，分依違反水污染防治法、空氣污染防制法或廢棄物清理法開罰，並勒令其中2家立即停工，罰款最高可處2000萬元。

環保局表示，環檢警結盟長期蒐集工廠排放污染證據，確認有違法之虞，29日出動50餘人聯合稽查，在安定區查獲1家違章的金屬表面處理廠，未領有合法許可文件，違規將表面處理後的強酸、強鹼廢水貯留於儲槽中，稽查人員蒐證後當場告發並命其停工。

另一組查緝人員查獲南區一家違章噴漆金屬處理廠，將噴漆處理後的廢污水排放至地面水體，稽查人員依水污法告發並命其停工。

其餘2家工廠則未依許可內容規定操作，違反廢棄物清理法、空氣污染防制法及水污染防治法，同樣依法開單告發，最高可罰600萬元。

環保局強調，業者切勿心存僥倖，以身試法，環檢警結盟將繼續無預警且不分晝夜加強打擊環境犯罪，民眾若發現任何環境犯罪行為，可通報環保局公害陳情專線0800-066666。

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  • 南市環保局會同檢警查獲工廠違法污染。（環保局提供）

    南市環保局會同檢警查獲工廠違法污染。（環保局提供）

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相關關鍵字： 廢棄物清理法 污水 空氣污染防制法 違反水污染防治法
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標題：台南環檢警結盟抓污 再添戰績


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