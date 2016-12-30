世居高雄左楠 董座捐警近10部巡邏車

2016-12-30 14:33

〔記者黃旭磊／高雄報導〕左營警分局今天獲贈1部2千西西巡邏車，在地企業已連續捐贈近10部巡邏車給分局。

本原企業董事長陳聖仁世居左楠，多年來連續捐贈巡邏車給左營警分局，今天（30日）又捐TOYOTA CAMRY 2千CC巡邏車，分局長朱宗泰邀請區、里長及警友會左營辦事處主任見證，感謝企業家支持警務。

陳聖仁低調表示，「只要地方有需要，會盡最大努力為鄉里盡心力。」

朱宗泰說，陳聖仁雖忙碌，卻對社區關心不餘遺力，用感激心造福地方，「警力有限，民力無窮，巡邏車配給四海所使用，希望員警達成市民所託。」