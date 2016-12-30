來台南跨年 一定要知道這些事...
〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017年元旦3天連續假期，台南跨年三部曲系列活動，首部曲–北門井仔腳送夕陽、高鐵台南站前廣場舉辦跨年晚會、左鎮舉辦西拉雅二寮迎曙光活動及虎頭埤元旦健行活動，都有交通管制與疏導措施，民眾要注意，以免人車壅塞，「逗陣」變「陷陣」！
交通局表示，北門井仔腳送夕陽部分，12月31日活動當日為避免人車擁塞，預計下午2時開始進行周邊道路交通管制措施，雲嘉南管理處規劃「北門←→井仔腳」往返接駁車，遊客停車於北門遊客中心停車場，再搭乘接駁專車，可避免會場周邊道路壅塞。
今年跨年晚會仍於高鐵台南站前舉辦，會場周邊停車規劃汽車5752席格位，機車5749席格位。自行開車民眾進場動線，由台86線大潭交流道→中正南路左轉→歸仁八路→公、民營停車場或由歸仁大道以東路邊停車。
若是國道1號仁德交流道下→仁德中山路往東→歸仁大道左轉→歸仁七路→歸仁大道以東路邊停車。
交通局提醒，協調前往會場公車接駁疏運，高鐵免費接駁車；市府線雙向往返共134班，最末發車時間22:55；奇美線雙向往返共110班，最末發車時間22:30。散場亦有高鐵免費接駁車，彈性發車，坐滿即發車（至疏散完最後一名乘客止）。
至於左鎮西拉雅二寮迎曙光活動部分，由交通部觀光局西拉雅國家風景區
管理處主辦，管制時段自105年1月1日0時起至10時；管制路段南市新化區、龍崎區、左鎮區南168區道（臺19甲省道至南171區道），含禁止路邊停車，禁止任何車輛進入。
位於虎頭埤風景區北側停車場對面的虎踞營區（入口位於中興路上），將提供約500個汽車停車格與400個機車停車格，該區停車場開放時間至元旦當天早上9點。
迎曙光活動活動均採「一人一票、憑票入場」管制機制，民眾須持票進入至虎踞營區停車接駁，或步行進入活動場域；若無入場票，將無法進場。
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