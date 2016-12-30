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春節交通 柯P：你在最塞的時段出門，這是我的錯嗎？

2016-12-30  14:08

〔記者陳紜甄／台北報導〕春節即將來臨，北市交通局今早針對春節前交通車況進行分析，提出採買、尾牙、送禮等行為，影響車流，上午八點到十點以及下午五點至晚間十點，為民眾出門採買，易造成壅塞的時段。對此，市長柯文哲表示，交通局應該多加宣導，建議尖峰時段少出門，「我跟你說什麼時候會塞，你自己要上路，那就不是我的問題。」一句話直言，民眾如果選在尖峰塞車時段出門，造成交通大打結，並非北市府造成的問題。

今早的交通會報，交通局表示，春節前四週交通惡化原因主要是民眾出門採買、尾牙、送禮人潮，造成違停增加。車禍與天候不佳的情況，加速交通阻塞。約莫春節前三週，每日的下午三點，道路行駛車速明顯下降。為順暢車流，交通局提出，市場週邊與市中心幹道，調整延長號誌週期、清道時間並設定行人專用時相。

聽畢交通局報告後，柯文哲表示，交通局應該多向民眾宣導，尖峰時刻少出門，「並找記者來寫。」屆時民眾仍執意出門採買，柯文哲又說，我都跟你說什麼時候會塞，你自己要上路，那不是我的問題。」還加碼直言，「你在最塞的時段出門，這是我的錯嗎？」

會後，交通局長張哲揚表示，春節期間仍會加強取締違規違停。另外，民眾存有僥倖心理，認為出門不會塞車且仍找得到停車位，因此造成道路車流量大。不過，交通局多加宣導後，已逐漸改善。

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  • 柯文哲今早聽取交通會報。（記者陳紜甄攝）

    柯文哲今早聽取交通會報。（記者陳紜甄攝）

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