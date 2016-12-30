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Android用戶快了！「超級瑪利歐酷跑」開放預先註冊

「Super Mario Run」（超級瑪利歐酷跑）本月15日開放iOS系統下載後，Android系統也即將登場。（彭博）

2016-12-30  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕目前只能在iOS系統玩得上「Super Mario Run」（超級瑪利歐酷跑）手遊，即將在Android系統登場了，Android用戶現在就可以到Google Play商店預先註冊。

「Super Mario Run」本月15日開始在App Store上架，提供iPhone、iPad等iOS作業裝置下載，一上架就拿下62國家的下載排行榜冠軍，並且才4天時間就創下4000萬的下載次數，打破過去App Store的記錄；這股瑪利歐炫風也將吹進到Android系統上。

任天堂比照在iOS系統上架前模式，從即日起，Android用戶只要上到Google Play商店，就可以「預先註冊」下載「Super Mario Run」，待遊戲上架那天，就可以馬上收到通知。

目前任天堂尚未公布詳細的開放時間，預估將會比照iOS系統，提供前三關免費玩，後續關卡需支付9.99美元（新台幣300元）來開通。

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  • Android用戶現在只要上到Google Play商店，就可以「預先註冊」下載「Super Mario Run」。（圖擷自Google Pla）

    Android用戶現在只要上到Google Play商店，就可以「預先註冊」下載「Super Mario Run」。（圖擷自Google Pla）

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