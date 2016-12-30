氣溫驟變！小心心血管疾病

2016-12-30 14:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕近日因東北季風影響，天氣開始變冷，氣溫驟降往往會誘發心血管疾病發作，台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部主任陳孟侃表示，民眾對心血管疾病的相關危險因子，如高血壓、糖尿病、高血脂症、肥胖等症狀都有基本認識，卻對心血管疾病的相關急症送醫時機認知不足。

陳孟侃指出，台大醫院新竹分院曾針對「心血管疾病相關急症的認知」民眾進行小規模社區調查，發現民眾對「突然發生胸痛、胸悶、冒冷汗、喘」等典型心肌梗塞症狀，僅60％的民眾會選擇立刻就醫，其中更有10％的民眾甚至只用薄荷油或萬金油按摩或選擇在家休息。

另外，對相關典型的中風症狀如「半邊偏癱、臉歪嘴斜、講話大舌頭」等，僅75％的民眾會選擇立刻到急診就醫，超過10％的民眾則選擇指尖放血的方式來治療。

陳孟侃呼籲，對於年長、高血壓、糖尿病、高血脂症、肥胖等高危險群的民眾，在氣溫開始溜滑梯變冷之際，應多加注意保暖與自身血壓、血糖、血脂肪的控制狀況，若出現「胸痛、胸悶、冒冷汗、喘」等典型心肌梗塞症狀，或出現「半邊偏癱、臉歪嘴斜、講話大舌頭」的中風症狀，應立即送醫，以免錯失黃金治療時機。