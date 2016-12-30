竹東鎮明辦客家粄圓節跨年 市區交管報你知

2016-12-30 14:31

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所訂於明天下午到明年元旦凌晨，在仁愛停車場舉辦客家粄圓節暨團圓夜跨年活動，會場周邊從明天下午2點到隔天凌晨1點進行交通管制，屆時將封閉部分路段車道，請用路人依現場交管人員導引通行，並注意沿線標誌及放慢車速，以維安全

鎮公所表示，封閉路段為仁愛路的長安路口至中山路口、學前路的信義路口到仁愛路口，前述路段於管制期間，除救災、救難車輛外，其他車輛禁止駛入，路旁也禁止設攤，參加活動民眾若要停放車輛，可開到信義路公有停車場、中山國小、竹東國小停放，開放停車時間為明天下午3點30分至隔天凌晨0點30分。