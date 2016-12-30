TBC投資爭議 呂芳銘：郭台銘若選總統 會請他退股

2016-12-30 14:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘及亞太電信董事長呂芳銘將透過海外控股公司，進一步取得有線電視系統營運商TBC的海外控股公司100%股權，被外界認為是否有意影響媒體言論立場，今國家通訊傳播委員會（NCC）針對此議題舉行聽證會。

郭台銘及呂芳銘由海外公司新加坡商Dynami以20%、80%比例，入主TBC的上層投資者MAMPL，TBC集團旗下目前有5家有線電視（南桃園、北視、信和、群健、吉元），總收視戶約70萬戶，市占率達13.8%，為台灣第三大有線電視系統營運商。

隨著川普以企業家當選美國總統，郭台銘選總統議題也在國內炒熱，今日聽證會主席陳耀祥也關心郭台銘政治動向，並指出應避免因此使媒體言論立場受到影響。郭台銘未出席聽證會，而呂芳銘回應時則說，他無法代表郭回答是否選總統，如果郭台銘未來會從政，他承諾會請郭退出這20%的股份。