| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

茂林重新挖出溫泉源頭 明年有泡腳池可玩

2016-12-30  13:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市茂林區過去是台灣主要溫泉勝地之一，但八八水災後，溫泉被大量土石覆蓋，觀光一落千丈。行政院原委會斥資近九千萬元，協助茂林探勘溫泉並協助相關產業重建，探勘人員在茂林情人谷地下約250公尺處挖到溫泉泉眼，高市府也規劃打造「溫泉產業示範區」，預計107年完工，重振當地溫泉產業。

茂林區公所表示，過去多納溫泉名氣響亮，曾創下1年45萬人次、數千萬元的觀光產值，但八八水災後，多納溫泉被大量土石淹沒後，迄今仍找不到溫泉源頭，茂林觀光也陷入谷底，雖然每年仍有紫斑蝶大軍報到，但遊客數卻不及過往的一半。

高市府去年向行政院原委會申請到7年8900萬的預算，協助茂林區重新探勘溫泉，並重振溫泉產業，經專業探勘公司進行探測後，在情人谷一帶地下約250公尺處挖到溫泉源頭，但因該處溫泉水溫僅38度，不敷使用，市長陳菊指示再向下探測，最後在地下約400公尺挖到水溫約50度的溫泉源頭。

隨著溫泉源頭被挖出，高市府展開二期計畫，準備在情人谷地闢建約0.98公頃的「溫泉產業示範區」，規劃興建大眾泡湯池、溫泉會館等設施，今天上午動土典禮時，陳菊表示，明年會先完成泡腳池，讓遊客搶先體驗，後年會完成園區建設，帶動茂林及鄰近區域的觀光發展。

廣告
  • 茂林挖出溫泉源頭，高市府規劃打造「溫泉產業示範區」，高雄市長陳菊（見圖）出席今天上午動土典禮。（記者黃佳琳攝）

    茂林挖出溫泉源頭，高市府規劃打造「溫泉產業示範區」，高雄市長陳菊（見圖）出席今天上午動土典禮。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 溫泉 紫斑蝶 茂林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：茂林重新挖出溫泉源頭 明年有泡腳池可玩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.