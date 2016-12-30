茂林重新挖出溫泉源頭 明年有泡腳池可玩
2016-12-30 13:38
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市茂林區過去是台灣主要溫泉勝地之一，但八八水災後，溫泉被大量土石覆蓋，觀光一落千丈。行政院原委會斥資近九千萬元，協助茂林探勘溫泉並協助相關產業重建，探勘人員在茂林情人谷地下約250公尺處挖到溫泉泉眼，高市府也規劃打造「溫泉產業示範區」，預計107年完工，重振當地溫泉產業。
茂林區公所表示，過去多納溫泉名氣響亮，曾創下1年45萬人次、數千萬元的觀光產值，但八八水災後，多納溫泉被大量土石淹沒後，迄今仍找不到溫泉源頭，茂林觀光也陷入谷底，雖然每年仍有紫斑蝶大軍報到，但遊客數卻不及過往的一半。
高市府去年向行政院原委會申請到7年8900萬的預算，協助茂林區重新探勘溫泉，並重振溫泉產業，經專業探勘公司進行探測後，在情人谷一帶地下約250公尺處挖到溫泉源頭，但因該處溫泉水溫僅38度，不敷使用，市長陳菊指示再向下探測，最後在地下約400公尺挖到水溫約50度的溫泉源頭。
隨著溫泉源頭被挖出，高市府展開二期計畫，準備在情人谷地闢建約0.98公頃的「溫泉產業示範區」，規劃興建大眾泡湯池、溫泉會館等設施，今天上午動土典禮時，陳菊表示，明年會先完成泡腳池，讓遊客搶先體驗，後年會完成園區建設，帶動茂林及鄰近區域的觀光發展。
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