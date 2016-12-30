苗市明年添社區接駁巴士服務
〔記者彭健禮／苗栗報導〕為解決苗栗縣政府停駛苗栗市區免費巡迴公車造成的交通缺口，苗栗市公所向交通部爭取補助添購21人座社區巴士一輛，將於明年元月3日加入服務行列，市公所特別增闢丁、戊線，連同甲、乙線共四條路線建構完整的市區大眾交通網絡，期能解決苗栗市偏遠地區民眾交通不便問題，歡迎民眾多多搭乘。
苗栗市大眾運輸系統匱乏，因營運成本考量，民間客運路線僅行駛主幹道，市民大部分以汽、機車代步，但對於沒有車輛代步的市民相當不便，不管是上班、上課、洽公、就醫、購物等行的問題相當嚴重，尤其是在偏遠的新川、新英、文聖、福安等里，過去大眾交通幾乎仰賴苗栗縣政府的苗栗市區免費巡迴公車，但縣政府因財政困難於今年2月宣佈停駛，使得民眾頓失便利，出入相當不便。
苗栗市公所緊急調度社區巴士應急，但因車輛及經費不足僅能先開闢甲、乙兩路線，無法彌補原免費公車缺口，市長邱炳坤特別指示社會福利課儘速擬定計畫向交通部爭取補助，獲交通部補助經費220萬元，市公所自籌116萬元，緊急採購21人座社區巴士，於11月15日完成驗收，明年元月3日正式啟用。
公所社福課長楊欽安表示，新增闢的丁線將替補縣府免費公車停駛的原有路線，而過去靠愛心專車接送新川里民至市區部分則新闢為戊線，並延伸至新川里麻園坑，連同先前的甲、乙線，共四條路線，行駛時間為每週一到週五及週六上午，除乙線是上午兩班次，其餘行車班次是上、下午各兩班次，由市公所發車，隨招隨停，歡迎民眾多加利用，市公所特別印制苗栗市公所免費社區巴士路線圖DM供民眾索取。
市長邱炳坤表示，搭乘大眾交通工具不但經濟又可節能減碳做環保，可惜苗栗市因人口少，街道狹窄，大眾運輸業者考量投資利益而卻步，必須仰賴政府的力量，希望上級能重視市民心聲，提供更便捷及貼心的交通服務。
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